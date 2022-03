Castelvetrano. Dopo l'incendio alla baraccopoli, il comune dà una palestra ai migranti

09/03/2022 20:55:00

Dopo l’incendio di due giorni fa all’ex “Calcestruzzi Selinunte” (ne abbiamo scritto qui), il comune di Castelvetrano ha messo a disposizione la palestra comunale di via Piersanti Mattarella per ospitare i migranti rimasti senza un riparo. Il sindaco Enzo Alfano, di concerto con la Prefettura ha chiesto aiuto alla Croce Rossa Italiana locale ed il presidente Giuseppe Cardinale già ieri sera ha riattivato, insieme ai volontari del Comitato, il dormitorio con i sacchi a pelo all’interno della palestra.

Ieri, forse per difficoltà negli spostamenti o diffidenza per eventuali controlli, non si è visto nessuno. Ma stasera è atteso un gruppo di sfollati.