Sicilia, incidente mortale sulla statale 514. Due le vittime

Giovanni Azzara e Rosa Nobile sono le due vittime dell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 514 Ragusa-Catania a Chiaramonte Gulfi. L'uomo è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania, senza aver ripreso mai conoscenza. La moglie era morta sul colpo.

Giovanni Azzara era un dirigente in pensione della Mondiale Granit, azienda per la lavorazione del marmo tra le più grandi in Europa, dove lavora anche il figlio.

«Siamo sconvolti - commenta il presidente della Mondial Granit, Giovanni Damigella - ci lascia un dirigente che ha dato tanto a quest’azienda, un grande lavoratore, una persona speciale, un grande lavoratore ed un amico sincero. Siamo vicini al figlio che oggi vive una grande tragedia».