Mazara, pubblicati gli avvisi per diversi contributi alle famiglie

10/03/2022 18:00:00

L’Ufficio Assistenza Economica dei Servizi Sociali, Culturali ed Educativi del Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato nell’albo pretorio online gli avvisi ed i modelli di istanza per accedere a varie tipologie di contributi.

Ex Enaoli: i nuclei familiari con presenza di orfani minorenni dovranno presentare istanza, entro e non oltre il 30 aprile, compilando l’apposito modello allegato all’avviso e scaricabile dal link: Avviso e modello di domanda Ex Enaoli Tra i requisiti previsti: reddito familiare inferiore al minimo vitale.

Ex Anmil: previsto un contributo alle spese scolastiche sostenute per i figli studenti da parte di cittadini mutilati o invalidi civili con una invalidità non inferiore al 20%; un assegno di incollocamento riservato agli invalidi disoccupati con percentuale di invalidità non inferiore al 35%; provvidenze agli invalidi del lavoro assunti in località diversa dal luogo di residenza con invalidità non inferiore all’11%.

Le domande di accesso ai contributi vanno presentate, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, compilando l’apposito modello allegato all’avviso e scaricabile dal link: Avviso e modello di domanda Ex Amnil.

Assistenza economica in favore di gestanti nubili e ragazze madri. Per accedere ai contributi occorre: stato civile nubile, residenza nel comune da almeno tre mesi; stato di indigenza (reddito familiare inferiore al minimo vitale). Per gestanti nubili: stato di gestazione dal 4° mese in poi; per ragazze madri: figlio naturale riconosciuto solo dalla parte della madre ed a carico con età inferiore a16 anni.

Le domande, entro il 31 dicembre 202, dovranno essere presentate compilando l’apposito modello allegato all’avviso e scaricabile dal link: Avviso e modello di domanda

Assegno nucleo familiare 2022: con riferimento ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022 (da marzo scatta l'assegna unico), i cittadini con Isee pari o inferiore a 8mila 955,98 potranno presentare istanza entro e non oltre il 31 marzo 2022 compilando il modello di domanda allegato all'avviso e scaricabile dal link: Avviso e modello di domanda

Assegno di maternità: Concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps spetta alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno che entro sei mesi dalla nascita presentino istanza. Occorre un Isee pari o inferiore a 17mila 747,58 euro e che le richiedenti non beneficino di contributi a carico dei datori di lavoro. Il contributo è previsto inoltre per ogni figlio minore di età inferiore ai 6 anni adottato, o in affidamento preadottivo inserito nel nucleo familiare dell'adottante. Ulteriori particolari nell'avviso. Per scaricarlo insieme al modello di domanda: clicca qui