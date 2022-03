Riscaldamenti rotti, bambini al freddo in una scuola di Trapani

11/03/2022 10:49:00

Imbacuccati per non morire di freddo. Guanti, sciarpe, cappelli di lana, scialli. C'è gelo, infatti, nella aule del plesso scolastico “Leonardo Da Vinci”, di via San Pietro nella zona del centro storico di Trapani, che fa parte dell'istituto comprensivo Bassi-Catalano.

I riscaldamenti non funzionano e i bambini sono costretti a coprirsi dalla testa ai piedi per non prendersi un malanno. Lezioni all'insegna dei disagi, insomma. Anche per i docenti. Anche loro, infatti, patiscono il freddo. Anche loro sono costretti a stringere i denti. Anzi, a battere i denti. Il virus, la Dad, ora anche il freddo. Non c'è pace per studenti e insegnanti.



Una situazione, quella denunciata dai genitori degli alunni che frequentano il Leonardo Da Vinci, che va avanti da tempo e nessuno, finora, ha provveduto a ripristinare i riscaldamenti, nonostante in questi giorni la colonnina di mercurio si sia abbassata notevolmente. Le proteste di mamme e papà sono cadute nel vuoto. Malcontento non ascoltato. Ergo, i bambini muoiono di freddo e chi se ne frega! Basta indossare due felpe. Bastare restare con il cappotto in classe. Basta imbottirsi come per andare sulla neve. In aula come se fossero su una pista di sciistica Nel 2022 nelle scuole trapanesi accade anche questo.