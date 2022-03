Deve scontare due anni di carcere, arrestato un uomo a Marsala

Percorsi di recupero per autori di violenze domestiche e di genere a Marsala

Percorsi di recupero per soggetti condannati per violenze domestiche e di genere. E' quanto ha intenzione di avviare il Tribunale di Marsala che sul proprio sito ha pubblicato l'avviso per cercare personale ed enti disposti a svolgere i percorsi di...