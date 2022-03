11/03/2022 11:46:00

No al referendum. Il Consiglio comunale di Trapani ha bocciato la mozione, presentata da Anna Garuccio, per dare la possibilità ai cittadini di pronunciarsi in merito alla fusione Trapani-Erice.

Nove voti contrari. Sei quelli favorevoli. A dire no sono stati i consiglieri: Giuseppe La Porta,Giuseppe Virzì, Salvatore Daidone, Azzurra Tranchida, Giuseppe Peralta, Santo Vassallo, Giulia Passalacqua, Vincenzo Guaiana, Marzia Patti. Hanno, invece, votato a fare della mozione: Peppe Guaiana, Gaspare Ginaformaggio, Domenico Ferrante, Anna Garuccio, Francesca Trapani, Chiara Cavallino.