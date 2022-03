Il circolo marsalese di Rifondazione partecipa a Trapani a "Basta CPR- Libera Circolazione per tutti"

11/03/2022 17:16:00

ll circolo Berlinguer del Partito della Rifondazione Comunista di Marsala parteciperà al presidio "Basta CPR - Libera circolazione per tutte/i!" che si svolgerà domani, a partire dalle ore 10, presso il CPR di Trapani sito in contrada Milo.

“Un presidio – si legge in una nota - per denunciare ancora una volta la vergogna e la violenza di questi centri polifunzionali, e per chiederne la definitiva chiusura”. L'iniziativa è promossa da Campagna LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista Catanese, Arci - Porco Rosso ( Palermo), Contadinazioni_FuoriMercato, Casa del Mutuo Soccorso " Fifiddu Robino" di Partinico, PRC Marsala.