Il Marsala femminile in semifinale di Coppa Sicilia va a far visita al Sant'Agata

12/03/2022 02:42:00



Alla ricerca dell'impresa. Comincia la fase saliente della stagione sportiva del Calcio Femminile Marsala, e comincia nella tana della corazzata Accademy Sant'Agata, in quella che è la terza ed ultima giornata del Triangolare B di semifinale di Coppa Italia di Eccellenza femminile fase regionale. Capitan Federica Cucuzza e compagne si andranno a giocare a Sant'Agata di Militello (ME) le residue chance di accesso alla finale regionale che domenica 20 marzo assegnerà il primo trofeo della stagione. Partita proibitiva, con le azzurre che avranno a disposizione soltanto il segno “2” in schedina: per differenza reti (entrambe le squadre hanno sconfitto il Monreale Calcio), in caso di pareggio saranno le padroni di casa a passare il turno. I precedenti stagionali non sorridono alle lilibetane, che sono state sconfitte in campionato sia all'andata fuori casa che al ritorno fra le mura amiche. Più in generale, l'Accademy ha vinto tutte le gare stagionali tra campionato e coppa, fatta eccezione per una sola sconfitta in trasferta sul campo del Monreale in campionato. “Ci giochiamo una grossa fetta del primo obiettivo stagionale. – dichiara mister Valeria Anteri – Sono convinta che questa possa essere una finale anticipata, visti i valori in campo superiori rispetto alle tre contendenti dell'altro (equilibratissimo) triangolare. E' la partita in cui le mie ragazze devono dimostrare di che pasta sono fatte. Si cresce tramite sfide così ostiche”. Chi vincerà la Coppa, la domenica successiva, accederà poi alla Fase Nazionale, dove in ballo ci sarà la Coppa nazionale e la conseguente promozione al campionato nazionale di Serie C per la prossima stagione. Si gioca domani mattina al “Biagio Fresina”, fischio d'inizio alle ore 12:00.

Arbitrerà l'incontro il signor Alessandro Alagna della sezione AIA di Palermo.