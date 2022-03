Il Segretario del comune di Castelvetrano lascia lâ€™incarico, sceglie Sambuca di Sicilia

12/03/2022 18:20:00

Cambierà ancora il Segretario comunale di Castelvetrano. Gabriele Pecoraro, che si era insediato nell’aprile del 2021, lascia l’incarico per ricoprire lo stesso ruolo a Sambuca di Sicilia.

Prima di Pecoraro, c’era invece la dottoressa Valentina La Vecchia, alla quale era stato revocato l’incarico dal sindaco Alfano, non tanto per una generica mancanza di collaborazione con la Giunta, ma per un “mancato assolvimento dei doveri d’ufficio ed, in parte – si legge nella relativa determina dell’anno scorso - delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente” (ne avevamo parlato qui).

Fino della nuova nomina, le funzioni di Segretario verranno esercitate dal vice Giuseppe Palmeri.