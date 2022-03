Calcio Eccellenza: Sospesa Pro Favara Marsala. La squadra di Onorio per la seconda volta in sette

14/03/2022 10:55:00

Lo ha fatto di nuovo. Non era bastato, alla prima di Campionato a Canicattì, ieri a Favara, la D.O. Marsala, si è presentata in campo con soli sette giocatori non solo svilendo le più elementari regole del Calcio, ma anche disonorando un blasone calcistico di tutto rispetto ed una Città che si aspetta ogni anno una resurrezione che puntualmente gli avventurieri di turno disattendono. Per correttezza d'informazione, la società si è presentata in campo dichiarando che il resto dei giocatori ha contratto il covid e non c'erano i tempi tecnici per la richiesta di rinvio della partita.

Il cliché è ben studiato, si scende in campo, essendo sette giocatori il minimo da regolamento per iniziare una partita di calcio, l’arbitro fischia l'inizio. Con soli sette giocatori è ovvio che si becca il gol in pochi minuti, appena dopo, uno dei sette, in un contrasto si butta a terra, solitamente fingendo un malanno qualsiasi. Uscendo, l'infortunato, dal terreno di gioco e non essendoci più il minimo di giocatori in campo, l'arbitro decreta la fine delle ostilità.

Che sia una stagione tribolata, lo si può vedere dalla classifica del Campionato di Eccellenza girone A, che vede il nome Marsala al penultimo posto e con la sola prospettiva, giocando e vincendo gli scontri diretti, di un Play-out. Ma anche se tutto dovesse portare ad una rocambolesca salvezza, con che società si potrà affrontare gli anni a venire? E con quale programmazione? Il Sig. Onorio non ha un minimo di organigramma societario, non ha un allenatore in panchina, l'ultimo ha lasciato baracca e burattini sicuramente per incomprensioni con la società.

La domanda, come lo scorso anno, va posta all’Amministrazione Comunale. Ed oggi, a 101 in Campo alle 13.30 su Rmc101, Oreste Pino Ottoveggio ne parlerà con l'Assessore allo Sport Avv. Paolo Ruggieri per provare, con un giusto anticipo, ad intavolare una discussione, la più positiva possibile, per affrontare con la giusta serenità e programmazione la prossima, anzi le prossime stagioni calcistiche a Marsala.