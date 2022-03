Nuovo componente nella segreteria provinciale della Filctem Cgil Trapani

Cresce l'export siciliano, ma si temono gli effetti della guerra in Ucraina

Cresce l'export siciliano, ma si temono le ripercussioni della guerra in Ucraina. Importante balzo in avanti per l'export della Sicilia che chiude il IV trimestre del 2021 con un +38,78% rispetto allo stesso periodo del 2020 con un...