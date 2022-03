Meteo Trapani. Poco nuvoloso, ancora vento forte

14/03/2022 06:20:00

Cieli poco nuvolosi, ma soffia ancora in maniera intensa il vento sulla provincia di Trapani. Inizio di settimana variabile, ma non dovrebbe esserci minaccia di pioggia. Le temperature massime iniziano ad alzarsi.

lunedì, 14 marzo: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2440m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

martedì, 15 marzo: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3164m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.