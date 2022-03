Sicilia, 190 tamponi non sicuri sequestrati ad una farmacia 

15/03/2022 09:09:00

190 tamponi per la ricerca dell'antigene del Covid-19 non sicuri sono stati sequestrati dai Finanzieri della Compagnia di Partinico ad una farmacia di Terrasini. I test “FLOWFLEX - Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test”, presentavano irregolarità in quanto privi dei dati identificativi del produttore e/o distributore, in violazione della normativa nazionale sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti.

Pertanto, i militari dopo il sequestro dei dispositivi hanno segnalare il titolare della farmacia alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di € 516 ad un massimo di € 25.823.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.