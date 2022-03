Sul Convitto di Marsala, il sindaco Grillo e il consigliere Coppola d'accordo per scongiurare la chiusura

15/03/2022 12:00:00

Sulla vicenda del Convitto Audiofonolesi di Marsala, che rischia concretamente di essere chiuso interviene, con i suoi tempi, anche il sindaco Massimo Grillo che, nelle scorse settimane aveva incontrato Eugenio Tumbarello della Uil e parlato con i rappresentanti della Cgil per cercare delle soluzioni alternative econdivise.

“Come Amministrazione faremo la nostra parte perché venga mantenuto il servizio per i bambini e i ragazzi che frequentano l’istituto e perché non vada disperso il patrimonio professionale che in questi anni si è formato grazie al Convitto – afferma il primo cittadino. Nei prossimi giorni, anche grazie all’interessamento del consigliere Flavio Coppola, ci faremo promotori di un incontro cui inviteremo a partecipare la D.S. dell’Istituto Mariella Parrinello, le forze sindacali e il Libero Consorzio”.

E sulla situazione del Convitto è intervenuto il consigliere comunale Flavio Coppola, annunciando di voler sostenere ogni azione del sindaco e delle istituzioni preposte per cercare si mantenere aperto l'Istituto. Qui la nota di Coppola: "Il Convitto rappresenta un importantissimo patrimonio culturale che ha dato una grande formazione culturale e umana di rilievo a tanti studenti su diversi livelli: il convitto audio fonolesi. La nostra città, con i suoi istituti, ha, infatti, rappresentato un vero punto di riferimento per ragazze e ragazzi provenienti da diverse province del nostro territorio. Per tal motivo, non possiamo permettere di cancellare una parte della nostra storia educativa e scolastica, ma al contrario dobbiamo preservarla. La politica ha il dovere di adoperarsi affinché venga scongiurata la chiusura di questa importantissima realtà che, oltre al ruolo educativo e formativo che ricopre per i soggetti con problemi all'udito, ha legato negli anni la sua attività a scopi riabilitativi e sociali. Mi sento di esprime il mio pensiero a nome di tutti i colleghi consiglieri affermando che il consiglio comunale di Marsala sarà a sostegno delle iniziative che il sindaco On. Massimo Grillo e le istituzioni competenti riterranno più utili per mantenere aperto il convitto nonché per un suo vero rilancio delle attività".