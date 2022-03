A Marsala il progetto "Sport con il cuore"

15/03/2022 08:06:00

Continua il progetto “Sport con il cuore”. Si è svolto a Marsala al Sunshine Club Tennis, con il responsabile, Franchino Marcello, il corso sulle manovre salvavita ovvero Blsd- Pblsd, in presenza del direttore dell'Ente di formazione Primo Soccorso Trapani Sebastiano Monticciolo e dell' aiuto istruttore istruttore Maria Cristina Caime .

Durante le attività teoriche e pratiche, che hanno scandito la giornata di formazione, il personale ha acquisito le necessarie conoscenze e tecniche di base per poter soccorrere anche chi, durante le attività sportive soprattutto all'interno dei campi da tennis, si dovesse trovare in difficoltà e a rischio di vita per arresto cardiaco improvviso.

Diffondere e promuovere la cultura del primo soccorso è di vitale importanza anche in situazioni più complesse come quelle legate alle attività sportive, come ricorda Sebastiano Monticciolo