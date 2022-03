Una designer trapanese conquista Milano

16/03/2022 08:07:00

Una trapanese trionfa alla prima edizione di KI-LIFE Sustainable Award, il nuovo premio ideato e promosso da Kiki Lab, in collaborazione con Homi Fiera Milano, riservato alle aziende italiane e internazionali che hanno realizzato prodotti o progetti in ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Si tratta di Elena Scarlata che ha vinto nella categoria “Territorio”, con il suo progetto: set da viaggio ecosostenibile. ll set da viaggio è realizzato in cotone stampato a mano con colori vegetali e al 100% biodegradabili, riprendendo la tradizione della Sicilia più profonda, territorio da cui proviene questa designer, che reinterpreta in chiave contemporanea l’antica tecnica delle maioliche siciliane di fine Ottocento.

I settori interessati alla kermesse erano: Arredamento, Illuminazione, Accessori per la tavola e la cucina, Elettrodomestici e high tech, Tessuti per la casa, Profumi/Candele/Saponi, Prodotti per la pulizia del bagno e della casa, Bambini, Articoli da regalo, Cerimonia- Anniversari, Outdoor, Arredi e accessori per animali domestici, Tecnologia per il rivenditore, Packaging, Nastri e carta, Articoli promozionali, Festività.

L’area espositiva ‘KI-LIFE Sustainable Award’ di Kiki Lab a HOMI, Il salone degli stili di vita, che si è svolto a Milano, ha ospitato tutti i prodotti relativi ai 51 progetti candidati che hanno superato la prima selezione e che sono stati valutati da un’ampia giuria presieduta da Fabrizio Valente, con Top Manager di aziende Retail (Green Pea, Coin Casa, Brico io, La Feltrinelli, Risparmio Casa) e importanti professionisti e esperti di retail e di innovazione nell’ambito della sostenibilità.

Domenica 13 marzo, durante l’evento di premiazione presso l’Homi Lab, sono proclamati i vincitori e le menzioni speciali delle quattro categorie del premio: Ambientale, Territorio, Sociale e Sostenibilità 360°.