La tragedia di Favignana. Oggi l'addio al piccolo Libero, ecco dove sarà sepolto

16/03/2022 07:11:00

Giorno di lutto cittadino oggi a Favignana. Tutta la comunità delle isole Egadi si stringerà intorno alla famiglia del piccolo Libero Caridi, il bambino di tre anni morto domenica sera dopo essere stato investito dal furgoncino guidato dal nonno, Ettore - titolare di un'importante agenzia assicurativa a Verona - che stava facendo retromarcia davanti casa, intorno alle 19. La vicenda l'abbiamo ricostruita su Tp24.

Oggi la salma del bambino lascerà alle otto l'isola di Favignana, e tutta la città accompagnerà i genitori e la famiglia al porto. I funerali, infatti, si terranno a Cava de Tirreni, città di origine della mamma, Viviana, 32 anni, naturopata, figlia di un medico di base molto noto nella zona e di un'insegnante di religione. Il papà del bambino, Filippo, invece, è un giardiniere ed ha 42 anni.

Proprio a Cava de' Tirreni, nelle scorse ore, nella chiesa di San Lorenzo Martire il parroco Giuseppe Noschese ha organizzato una preghiera con tutti i fedeli in segno di vicinanza alla famiglia del piccolo.

Nel 2020, Viviana e Filippo s’erano trasferiti a Chianazzo di Favignana, perla delle isole Egadi, nel Trapanese, dopo aver trascorso sette anni a Giungatelle di Montecorice, nel Cilento, dove gestivano un piccolo orto biologico a due passi da un bed & breakfast.

Il sindaco di Favignana ha disposto per oggi l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, listata a lutto, la chiusura degli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande dalle 8.30 alle 9.30, il divieto, in quell'ora, di fare qualunque cosa sia in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

Qui la strada dove è avvenuto il tragico incidente.