Trapani, a piazza Stazione spariscono le strisce blu, ma una donna Ã¨ stata multata

La multa l'ha mandata su tutte le furie: “Sull'asfalto – dice la donna – non ci sono le strisce blu. Eppure ho trovato il verbale attaccato al tergicristallo della mia auto. Pazzesco. Io non intendo pagare”. E' accaduto, questa mattina a Trapani, a piazza Umberto Primo, meglio conosciuta come piazza Stazione. Nella zona sono in vigore i parcheggi a pagamento. Le strisce blu che delimitano gli stalli per la sosta della macchine, però, sono state cancellate – come dicono alcuni residenti e commercianti della zona - per le riprese del film “La stranezza”, incentrato su Luigi Pirandello.

Così la donna ha parcheggiato, senza fare il ticket, convinta che il parcheggio fosse libero dal momento che per terra non ci sono più le strisce blu. Lei stessa prima di allontanarsi ha controllato. Quando è tornata a riprendere la sua Nissan Micra, però, l'amara sorpresa: un verbale di 42 euro. La spiegazione arriva da un ausiliare: “Comanda la segnaletica orizzontale e non quella verticale e in piazza è presente il cartello che indica la sosta a pagamento”.