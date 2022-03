Erice, il Comune regala 30 bici a pedalata assistita alle scuole

16/03/2022 14:40:00

Il Comune di Erice ha provveduto alla consegna gratuita di 15 biciclette a pedalata assistita a ciascuno degli istituti scolastici di Erice “Ignazio e Vincenzo Florio” e “Sciascia e Bufalino”.

Tali mezzi sono stati acquisiti dal Comune nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - “Una mobilità senza emissioni per l’Ericino”, pertanto saranno a servizio dei docenti e del personale ATA per gli spostamenti dalle proprie abitazioni alle scuole e viceversa. A ricevere i mezzi sono stati i dirigenti scolastici prof.ssa Pina Mandina e prof.ssa Margherita Ciotta (reggente).

«Quella di oggi è stata la consegna della prima tranche di un totale di 185 bici a pedalata assistita che saranno distribuite alle altre scuole che hanno aderito – commentano la sindaca Daniela Toscano ed il vicesindaco Gianni Mauro -. Si tratta di un progetto di cui il Comune di Erice è capofila, che parte da molto lontano e che prevede diverse altre azioni che vanno nella direzione della mobilità sostenibile tra cui, ad esempio, la consegna di voucher mediante i quali i nostri studenti potranno usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici per raggiungere le scuole. L’uso delle 185 biciclette, in un territorio come il nostro che ne consente una piena fruizione, consentirà di avere 185 auto in meno in giro per le nostre strade con miglioramenti sia sotto il profilo ecologico che anche della viabilità».