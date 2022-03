Oggi niente scuola al Ruggero D'Altavilla e al Ferrara di Mazara

16/03/2022 00:15:00

Mercoledì 16 marzo, per l’intera giornata, verranno sospese le attività didattiche degli Istituti d’istruzione superiore Ruggero D’Altavilla e Francesco Ferrara.

La chiusura per la giornata del 16 marzo dei due Istituti che hanno sede in contrada Affacciata, rispettivamente, nel piazza Sandro Pertini e nel viale San Pio da Pietralcina, è disposta con l’ordinanza n. emanata dal sindaco Salvatore Quinci su richiesta dei dirigenti scolastici dei due istituti in quanto “a causa dell’interruzione dell’energia elettrica per lavori annunciata da parte della società E-Distribuzione” “non sarebbe possibile – si legge nell’ordinanza – assicurare condizioni di sicurezza ed adeguati standard igienico-sanitari”.

L’ordinanza è stata notificata alla Prefettura, al Libero Consorzio di Trapani ed ai dirigenti scolastici dei due Istituti.