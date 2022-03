Salemi, Domenica "Insieme per l'Ucraina" in piazza Libertà 

17/03/2022 07:20:00

Anche il Circolo del Pd di Salemi ha aderito all’iniziativa umanitaria “Insieme per l’Ucraina” lanciata dal Pd Sicilia.



L’appuntamento e’ in piazza libertà domenica 20 marzo, dalle 9.30 alle 12.30.Saranno raccolti beni – farmaci e beni alimentari non deperibili:

Generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e ffp2);

Materiali per medicazioni ( bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti);

Antibiotici in compresse e in fiale( Ceftriakson, metronidazol, levofoksacin);

Antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100ml, analgin); Sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, decade 400ml, soluzione fisiologica 400 ml);

Alcool, acido tramexanico, decinon, etamzilato in ampolle ( Deksametazone, metazone, atropina, adrenalina, diedro ); Antipiretici, Antinfiammatori (compresi cortisonici), Antipertensivi, Analgesici, Antinfluenzali, Antiemetici, Anticolesterolo, Antidiabetici orali, Protettori gastrici.

Questi beni sono stati concordati con la comunità Sant’Egidio che si occuperà a suo volta di spedirli direttamente in Ucraina.

Tutta la cittadinanza e’ invitata a partecipare per manifestare “vicinanza concreta all’Ucraina e alla sua popolazione, aggredita e invasa dalla Russia”.