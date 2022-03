Alcamo, iniziati i lavori di scerbatura lungo le strade

17/03/2022 11:00:00

Sono iniziati in questi giorni i lavori di discerbatura delle strade alcamesi, a cura degli operai della Roma Costruzioni, la ditta che cura la raccolta dei rifiuti del Comune.

“Sono iniziati i lavori di scerbatura di alcune fra le principali strade alcamesi fra cui via Pietro Galati, via Verga, Corso San Francesco di Paola, via Torquato Tasso, via Roma, via Dante via Fusinato, via Maria Riposo, viale Italia, Viale Europa, c/da Palmeri e via Per Camporeale dichiara l’Assessore alle Politiche Ambientali e al Verde, Alberto Donato -.Gli interventi completi, prevedono la pulizia delle erbacce dai marciapiedi e dai cigli stradali con eliminazione di ogni elemento nocivo (siepi e cespugli) sia manualmente che con il decespugliatore a spalla. Vogliamo che le nostre strade siano non solo pulite e decorose, ma anche sicure e percorribili; a seguire abbiamo programmato anche i lavori di manutenzione del verde pubblico cittadino".