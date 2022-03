Erice, la candidata sindaco Silvana Catalano presenta il progetto “Una luce verde ”

17/03/2022 16:40:00

La candidata sindaco Erice Silvana Catalano presenta il progetto “Una luce verde per Erice - la Comunità energetica” e i vantaggi che ne derivano per l’ambiente e per le tasche dei cittadini

Una risposta al caro bollette, alla povertà energetica e alla crisi climatica. La offrono le comunità energetiche, ed è questo un dei punti del programma della candida sindaca di Erice Silvana Catalano -. Le associazioni tra cittadini, amministrazioni comunali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico in primis.

"Le comunità energetiche rinnovabili permettono, infatti, di condividere l’energia elettrica autoprodotta da fonti pulite - si legge in una nota generando benefici multipli: taglio delle emissioni, risparmi in bolletta, accumulo, vendita alla rete della quota di energia autoprodotta in eccesso. Insomma una rivoluzione dal basso, che realizza l'indipendenza energetica dei territori e punta a una transizione davvero ecologica. Il Comune di Ferla, in provincia di Siracusa, ha aperto la via in Sicilia e la sua comunità energetica è già una bella realtà: è aperta a cittadini e piccole e medie imprese ed è alimentata da un impianto fotovoltaico di 20 kW. Anche Erice può scommettere sulle tecnologie progredite in quest’ambito, che consentono di sfruttare l’energia naturale in modi diversi e per questo adattabili alla morfologia del territorio: dal sole, all’acqua, passando anche per i rifiuti".

La Comunità energetica è uno dei capisaldi del programma elettorale della candidata sindaco di Erice Silvana Catalano e delle forze politiche e movimenti civici che la sostengono: Eric’è, Fronte Comune e Fratelli d’Italia.

Il progetto “Una luce verde per Erice - la Comunità energetica” verrà presentato venerdì 18 marzo, alle ore 16.30, all’Hotel Elimo, in Erice. Interverranno: il sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa su l’esempio concreto della comunità energetica di Ferla. Il professor Guido Bissanti: l’agro-ecologia per un mondo ecosostenibile. L’imprenditore Salvatore Bascio: il recupero di acqua potabile dall’umidità dell’aria. Il consulente energetico Giovanni Riccobono: il fenomeno della povertà energetica. L’imprenditore e candidato al consiglio comunale di Erice Giuseppe Mazzara: le energie rinnovabili in concreto. L’onorevole Valentina Palmeri: indipendenza energetica e pace. La dottoressa Silvana Catalano, candidata a sindaco di Erice: una luce verde per Erice. Modera: la giornalista Ornella Fulco.