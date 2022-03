Muore schiacciata dal suo armadio

18/03/2022 09:11:00

A Palermo, in un appartamento in via Giusti, ieri mattina una donna di 93 anni intenta a leggere il giornale mentre faceva colazione, è stata schiacciata da un armadio, cadutole addosso in seguito al crollo del solaio.

Chiamati dalla badante, i sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’anziana, inutilmente.

Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava in cucina quando, per cause ancora da accertare, è stato registrato un cedimento del solaio che ha fatto cadere l’armadio della cucina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia della Scientifica per eseguire i rilievi e ricostruire esattamente la dinamica.