Trapani, ricomparse le strisce blu in Piazza Stazione ... 

Salemi. A corto di legna, si mette a tagliare alberi in uliveto non suo: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto classe 53 per furto aggravato. Durante un servizio di perlustrazione la pattuglia dell’Arma ha sorpreso il soggetto in un fondo agricolo, dove...