Maltempo ad Alcamo, avviso della Protezione Civile per le istanze di contributo

18/03/2022 22:00:00

Ad Alcamo al via le istanze per richiedere i contributi per coloro che hanno subito danni dal maltempo che si è abbattuto lo scorso autunno sulla città. La Protezione Civile comunica che per gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, al Comune di Alcamo è stato assegnato il termine di 10 giorni decorrenti dal 16/3/2022 per l’istruttoria delle istanze di contributo.

Pertanto, considerati i tempi occorrenti all’istruttoria delle domande da parte del servizio comunale, le istanze di cui ai modelli B1 e C1 reperibili al questo link qui, saranno accettate dall’ufficio preposto, entro e non oltre le ore 13:00 del 24/3/2022, specificando che non potrà darsi seguito ad istanze incomplete, prive della firma o di elementi essenziali alla cui indicazione è tenuto il richiedente.

Si rammenta che la presentazione del modello non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei pregiudizi; il modello B1 o C1 dovrà essere immancabilmente presentato: tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it; brevi manu all’ufficio di protezione civile sito in Piazza J.M. Escrivà n. 1 piano terra, sempre nel termine sopra indicato..

****

RIFIUTI INGOMBRANTI AL CCR - Ad Alcamo è di nuovo possibile conferire gli ingombranti al Centro Comunale di Raccolta (CCR) di c/da Vallone Monaco. Nei giorni scorsi il servizio era stato momentaneamente sospeso a causa di alcuni problemi tecnici con gli impianti di smaltimento finali, adesso gli stessi sono stati sbloccati e quindi funzionanti. I cittadini possono prenotare il ritiro degli ingombranti al cell 389 1232140, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00.