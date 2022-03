Sicilia, sei auto coinvolte in un incidente alle porte di Palermo. Un morto e 4 feriti

18/03/2022 11:36:00

Ancora una vittima in un incidente stradale avvenuto a Palermo. Nel maxi scontro che ha coinvolto sei auto è morto Giuseppe Ponte, 71enne di Palagonia. L'incidente ieri sera in autostrada, all'altezza del centro commerciale Forum, tra Villabate e l'ingresso in città.

Due delle auto coinvolte si sono ribaltate. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, mentre gli quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto l'intervenuto dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei sanitari del 118.

Tra l'altro alle scene drammatiche che si sono presentate ai soccorritori si sono aggiunti momenti di tensione tra i parenti delle persone rimaste coinvolte. L'autostrada è rimasta chiusa per ore per consentire ai soccorritori di intervenire e alla polizia di eseguire i rilievi.