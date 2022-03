Nuoto: Vincenzo Stracquadanio della Marsala Nuoto primo alle Regionali categoria Ragazzi

18/03/2022 10:32:00

Si sono svolti alla piscina Giovanni Paolo II di Paternò dall’11 al 13 marzo i Campionati Regionali di categoria ragazzi e assoluti.

Per la ASD Marsala Nuoto è Vincenzo Stracquadanio a vincere i 100 dorso e a laurearsi Campione Regionale.

Sul podio, anche il compagno di squadra Enrico Zerilli che ottiene una splendida medaglia di bronzo piazzandosi al terzo posto.

Lo stesso Stracquadanio, vince anche la medaglia d’argento nei 200 dorso e la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, e ottiene la qualificazione per I Criteria di Riccione (Nazionali giovanili).

Il tecnico Giampiero Pipitone dichiara: ”Nonostante una stagione difficilissima legata al Covid, a causa del quale due dei nostri atleti non hanno potuto disputare questi ultimi campionati regionali, e nonostante la chiusura

della Piscina Comunale di Marsala che ci costringe a recarci quotidianamente a Trapani percorrendo ogni giorno 80 Km con tutta la

squadra, la Marsala Nuoto non smette di regalare alla sua città nuotatori di livello. Anche quest’anno andremo alle Nazionali Giovanili che si terranno a Riccione dal 25 al 30 marzo.

Credo che questa sia la sollecitazione più forte che la Marsala Nuoto possa mandare alla Amministrazione comunale affinché essa riconsegni al più presto la Piscina alla nostra città.

Colgo l’occasione per ringraziare l’azienda RIFRA che ha voluto sostenerci in un momento così difficile, tutti i miei atleti e i loro genitori per la loro grande disponibilità e la loro passione per questo sport meraviglioso”.