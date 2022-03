A Castelvetrano, il 21 marzo Libera ricorda le vittime della mafia

19/03/2022 10:30:00

Il Presidio di Libera “Salvatore e Giuseppe Asta” invita i cittadini di Castelvetrano “a ribadire la denuncia alle associazioni criminali mafiose e delle convivenze con politica, economia, massoneria deviate”, nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittimi innocenti di mafia” che si svolgerà presso il Sistema delle Piazze, il 21 marzo alle 9,00, con il patrocinio del comune.

Alla manifestazione, cui parteciperanno anche gli studenti delle scuole superiori che in questi giorni hanno svolto diverse attività preparatorie per l’evento, verranno letti i nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie.

“Leggere quindi i nomi delle vittime, scandirli con cura – si legge nella nota diffusa dal Presidio - è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne; bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti”.