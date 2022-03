Rinviata per Covid Mazara-Marsala, torna in panchina Fabrizio Daghìo. L'Ass. Paolo Ruggieri sollecita l'agibilità del Mariano Di Dia

19/03/2022 19:55:00

Rinviate a data da destinarsi le prossime due partite della D.O. Marsala Calcio. La prima era prevista per domenica 20 marzo, in casa, contro il Mazara Calcio di Mr. Domenicali e la seconda, infrasettimanale da giocare mercoledì 23 marzo contro la diretta concorrente per la salvezza Monreale Calcio.

I rinvii sono dovuti ai diversi casi covid che insistono nel gruppo di giocatori marsalesi da diversi giorni e che hanno costretto la squadra del Presidente Onorio, già la scorsa settimana, a presentarsi a Favara con soli sette giocatori ed a perdere la partita a tavolino giusto per l'infortunio di uno di loro.

Ma le vere news sono altre; intanto il ritorno di Mr. Fabrizio Daghìo a dirigere dalla panchina le sorti della squadra. Giunto da qualche giorno, Daghìo ha il compito di vincere proprio gli scontri diretti che si susseguiranno per salvare questa sfortunata stagione e riportare un accenno di sorriso allo sfiduciato ambiente, e perché no, provare a ri-progettare con più professionalità il futuro calcistico lilibetano, magari con l'aiuto dell’Amministrazione Comunale.

La seconda news è relativa agli impianti sportivi, soprattutto il Mariano Di Dia di Strasatti che, oggetto da diverse settimane di ristrutturazione, proprio stamattina è stato chiuso dalla Polizia Municipale perché manca ancora l’agibilità dei locali. Contattato da noi, l’Assessore allo Sport Avv. Paolo Ruggieri, ha dichiarato che l'impresa esecutrice dei lavori è stata già invitata a definire urgentemente quanto occorre per la dichiarazione di termine dei lavori a regola d'arte e dunque per la attestazione di sicurezza degli impianti anche perché proprio Domenica 27 il Marsala di Onorio affronterà tra le mura amiche il Casteltermini, per uno scontro diretto che varrà la salvezza in questo Campionato di Eccellenza che speriamo di dimenticare il più presto possibile.