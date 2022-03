E' andata molto bene la mostra organizzata dalla Fidapa a Marsala

19/03/2022 17:15:00

Quasi 60 classi, decine di cittadini, numerosi turisti. Ha chiuso con notevole partecipazione e tantissimi apprezzamenti la Mostra fotografica "Punti di luce - Essere donna nella Shoah", organizzata dalla Fidapa di Marsala, in collaborazione dell'Associazione Figli della Shoah e dallo Yad Washeme.

Patrocinata dal Comune di Marsala, la Mostra - realizzata nell'ambito della "Giornata internazionale della Donna" - è stata allestita a Palazzo Fici, con visite guidate a cura degli "studenti Cicerone" dei Licei Classico e Scienze umane di Marsala. Si è dato voce ad alcune ebree cui era stato strappato il diritto di vivere, evidenziandone le azioni, la forza d'animo con la quale affrontarono la morte, il significato di cui è stato impregnato ogni loro attimo in più di vita.

"Di tutto questo, di queste donne - afferma Rita Canino, presidente della Fidapa - abbiamo parlato e dialogato con in visitatori, raccontando storie che hanno emozionato i visitatori". Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di intervistare a Buongiorno24 proprio la presidente di Fidapa, Rita Canino. Qui in basso la puntata.



Il Cavour di Marsala in Erasmus in Turchia

Il 2° Circolo didattico “Cavour” di Marsala, in rappresentanza dell'Italia, ha partecipato al Progetto Erasmus "Open mind skillful hands" che si è tenuto ad Istanbul la scorsa settimana dal 6 al 12 Marzo. Con Marsala, anche le scuole di Polonia (coordinatrice), Spagna, Portogallo, Grecia e Turchia. Nel corso dell'Erasmus, le due docenti del Cavour - Antonietta Di Girolamo ed Anna Pipitone - hanno pure incontrato rappresentanti istituzionali del distretto comunale turco di Kartal. A loro hanno consegnato il gagliardetto della Città di Marsala, ringraziandoli per l'accoglienza ricevuta ed invitandoli a visitare la nostra città.