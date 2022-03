Marsala, il meteo per la festa del Papà: oggi così così, domani un po' meglio ... 

19/03/2022 07:46:00

Auguri a tutti i Giuseppe e a tutti i papà. Vediamo le previsioni meteo per questo fine settimana a Marsala.

Sabato 19 Marzo: giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, min 9°C, max 14°C. In particolare avremo cielo coperto al mattino, veloci piovaschi al pomeriggio, precipitazioni piovose diffuse alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 23 sarà di 9°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1300m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 1120m alle ore 23. I venti saranno al mattino forti provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 35km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Est-Sud-Est con intensità compresa tra 29 e 34km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 2, corrispondente a 472W/mq.

Domenica 20 Marzo: giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, minima 8°C, massima 14°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso al mattino, fenomeni a carattere di pioggia debole al pomeriggio, piovaschi e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 14°C, la minima di 8°C alle ore 6, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1220m alle ore 4 e la quota neve minima sarà 1050m alle ore 1. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est con intensità di circa 12km/h, deboli da Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 6km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 6, corrispondente a 813W/mq.

Lunedì 21 Marzo: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 6 e 13°C. Entrando nel dettaglio, avremo qualche nube sparsa al mattino, poche nubi al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di 6°C alle ore 23. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord con intensità di circa 15km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità di circa 20km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 5.8, corrispondente a 801W/mq.

