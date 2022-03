 Discriminazione di genere. Manifestazione lunedì a Mazara 

20/03/2022 18:53:00

Lunedì 21 marzo alle ore 10 nella piazza della Repubblica, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'associazione Demetra con il patrocinio del Comune e la collaborazione di associazioni e istituzioni scolastiche organizza un incontro plein-air di "Sensibilizzazione alla discriminazione di genere".

Previsti gli interventi del sindaco Salvatore Quinci, del presidente dell'associazione Demetra Alba Di Giorgi, dell'on. Vita Martinciglio e di don Leo Di Simone.

Nel corso della manifestazione porteranno il loro contributo gli allievi dell'Istituto Ferrara, la scuola VitArte di Cati Mangiaracina. Recitazione di poesie tematiche a cura di Danilo Marino e Vita Maria Cucchiara.

CONVENZIONE. Anche il Comune di Mazara del Vallo, rappresentato dal Sindaco Salvatore Quinci, ha sottoscritto stamani a Palermo la Convenzione per i diritti del Mediterraneo.

"La creazione di un brand e di un Erasmus mediterraneo - ha detto il primo cittadino di Mazara del Vallo - possono rappresentare una grande opportunità di rilancio culturale ed economico. Mazara del Vallo, città della Pace, multiculturale e multietnica è lieta di partecipare alla sottoscrizione della Convenzione a conferma del ruolo strategico nell’area euro mediterranea”.

La Convenzione è un documento di valori condivisi ed anche uno strumento operativo per avviare azioni comuni sul fronte dell’accoglienza, dell’utilizzo dei beni comuni e della sostenibilità, del rispetto dei diritti umani, della parità di genere e della libertà di informazione. Una carta elaborata dal basso – frutto di un anno e mezzo di lavoro e di 5 gruppi tematici e l’acquisizione di tanti contributi – che sancisce un PATTO tra i cittadini di 80 Istituzioni rappresentanti di 20 Paesi per la creazione di una Rete permanente di confronto e collaborazione in grado di ridare centralità all’identità mediterranea per farne uno spazio creatore di umanità e di democrazia partecipata.

Il progetto è stato ideato dall’associazione “Un’altra storia” fondata da Rita Borsellino, in collaborazione con la Città metropolitana di Palermo, il “Forum italo tunisino” e l’Associazione internazionale “Agorà degli abitanti della terra".

Per il territorio di Mazara del Vallo, oltre al Comune, è sottoscrittore del documento anche la Casa della Comunità Speranza