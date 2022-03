Partanna: il servizio di biblioteca digitale esteso anche ai cittadini non residenti

22/03/2022 22:00:00

Il Comune di Partanna ha aderito alla Biblioteca digitale BIBLIOTP MLOL - Rete bibliotecaria BiblioTP Polo SBN TPS della Soprintendenza BBCCAA di Trapani – siglando la proposta di partenariato del progetto Digital Lending.



La Biblioteca Digitale BiblioTPMLOL è raggiungibile all’indirizzo web bibliotp.medialibrary.it o dal portale della rete bibliotecaria BiblioTP – bibliotp.it. Il Comune di Partanna già nel corso del 2020 ha ampliato i servizi che offre la biblioteca, implementando la funzione digitale tramite il Prestito Digitale attraverso il portale MLOL per offrire un servizio adeguato alle nuove tecnologie e opportuno alla luce delle esigenze di contenimento pandemico; adesso ha deciso di estendere il servizio di biblioteca digitale anche ai cittadini non residenti e domiciliati nel Comune, ritenuta esaustiva la fase sperimentale in cui l’accesso è stato limitato ai soli residenti.