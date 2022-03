22/03/2022 12:14:00

Il carburante a Trapani questa mattina è sceso abbondanemente sotto la soglia dei due euro. Il diesel - come potete vedere dalla foto qui a lato - è a 1,784, mentre la benzina, un centesimo in più a 1,794 euro.

Come anticipato da tp24, è entrato in vigore il decreto che taglie le accise dei carburanti in Italia. E se ancora c'era qualche titubanza sugli effetti immediati che si pensava potessero slittare di qualche giorno, i prezzi nei distributori dimostrano la piena operatività del decreto e degli sconti che, ricordiamo, sono previsti per trenta giorni.