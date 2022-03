Alcamo, entra a pieno regime l'attività dell'Enoteca Regionale. 6 appuntamenti dal 24 marzo

22/03/2022 10:00:00

Entra nel vivo l’attività dell’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, che ha sede presso il Castello dei Conti di Modica, presentando “La Magia dei Vini e Vitigni di Sicilia”, 6 Masterclass curate dai giornalisti sommelier Luigi Salvo e Marcello, Malta a partire dal 24 Marzo alle ore 16:30.



“sono 6 le Masterclass dell’Enoteca Regionale per presentare il Cataratto, il Grillo, il Perricone, il Nero d’avola senza dimenticare la Sicilia oltre confine e la magia siciliana, le parole del Sindaco Domenico Surdi e del vice Sindaco con delega allo sviluppo locale, Caterina Camarda.

Continuano il Sindaco ed il Vice/Sindaco “6 appuntamenti diversi, con la bellissima cornice del nostro Castello, per far conoscere e presentare i vini locali che rappresentano un’opportunità privilegiata per la nostra splendida Isola. Il nostro auspicio è quello che l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, per la quale abbiamo lavorato tanto, contribuisca in maniera determinante allo sviluppo dell’economia non solo per il settore vitivinicolo ma, più in generale, per quello agroalimentare con l’obiettivo finale e principale di rilanciare il turismo quale strategia di sviluppo del territorio”.