 "Bonus da 100 euro per i carburanti", la truffa che gira su whatsapp

23/03/2022 11:21:00

Ogni occasione è buona per mettere in atto una truffa. L'ultima arriva tramite whatsapp e riguarda il caro carburante e i fantomatici bonus sconti da 100 euro di cui gli automobilisti potrebbero usufruire. Il tutto avviene con un messaggio che dice: "Da oggi tutte le stazioni di servizio regaleranno diecimila buoni benzina da 100 euro per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finiscano".

E una delle truffe con il metodo del phishing, con la quale il truffatore cerca di farsi dare i dati sensibili, personali, finanziari e codici di accesso dalle vittime presentandosi come un ente affidabile. E la truffa dei buoni sconto per i carburanti avviene proprio così. Alla fine del messaggio c'è un link, con il quale la vittima verrà dirottata in una scheda da compilare con tutte le informazioni personali.

La truffa è stata già segnalata alle autorità e sono diverse le denunce da parte dei consumatori - afferma Lillo Vizzini di Federconsumatori.

La Polizia postale raccomanda a chiunque riceva tale messaggio, di non aprire il link e gli allegati e cestinare il messaggio, per evitare di farsi rubare i dati personali e bancari.