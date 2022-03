Marsala, Coppola e Passalacqua elogiano la mostra sulla Shoah

23/03/2022 16:10:00

"Interessantissima e toccante mostra organizzata dalla Fidapa di Marsala per ricordare e commemorare le vittime Shoah.

Presenti numerose immagini fotografiche che, accompagnate dal racconto dei ragazzi, toccano il cuore e arrivano all’anima. La mostra costituisce una grande occasione per approfondire e arricchire le conoscenze su quanto accaduto nei campi di sterminio: un’occasione per immergersi in un’epoca che il mondo non può dimenticare.

Il nostro auspicio è che questa iniziativa venga istituzionalizza affinché il mondo non dimentichi. Ringraziamo la Fidapa, la presidente Rita Canino per averci invitato a visitare la mostra e i ragazzi che ci hanno accolto e seguiti in questa toccante esperienza".

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Marsala Flavio Coppola e Rino Passalacqua.