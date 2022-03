Meteo Trapani. Sereno oggi e domani, sabato potrebbe piovere

24/03/2022 07:40:00

Ancora un paio di giorni di sole e bel tempo in provincia di Trapani. Sabato si alza il vento e potrebbe anche piovere, seppur leggermente. Ecco le previsioni.

Giovedì, 24 marzo: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2219m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 25 marzo: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2660m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 26 marzo: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3054m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.