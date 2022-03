Alcamo, sabato e domenica al MACA 24 ore consecutive di Horror Vacui e la mostra "Il Continente Buio"

25/03/2022 09:00:00

Sabato 26 Marzo a partire dalle ore 12:00 e fino alle 12:00 di Domenica 27, per 24 ore consecutive, in diretta streaming sul canale Twitch di Party Tv andrà in onda: Stresstest #2: Horror Vacui; per seguire la diretta: www.twitch.tv/partytv22.

Il MACA di Alcamo, il Museo di Arte Contemporanea, è il luogo in cui tutto prenderà forma e dove sarà possibile far parte della diretta streaming, infatti varcata la soglia di ingresso del MACA si verrà coinvolti nello streaming di Party TV / Horror Vacui.

Durante la serata di sabato si svolgerà la narrazione sanguinosa di un gioco cui si invita a partecipare: un’entità malvagia si impadronirà dei partecipanti alla mostra e li costringerà ad atti malvagi, fino a quando non verrà individuata ed esorcizzata.

Horror Vacui si inserisce all’interno della produzione dell’opera Party TV di Andrea Masu prodotta dal MACA - Museo Arte Contemporanea Alcamo a cura della piattaforma curatoriale Landescape. L’opera, frutto di un processo collettivo multiautoriale, è finanziata dal MIC nell’ambito del Piano Arte Contemporanea 2020 e sarà presentata, nella sua forma finale, tra il 10 e il 21 giugno prossimi.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “l’allestimento di “Horror Vacui” e de “il continente buio” fa parte di un progetto innovativo di rilancio culturale, dove pubblico e privato, ovvero le associazioni e gli artisti lavorano insieme per incidere sul territorio con nuove espressioni artistiche. Il progetto Party TV rientra in un importante finanziamento ministeriale che abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione con Landscape. E - continua il Sindaco – la Residenza degli Artisti, in questi giorni, ospita non solo gli artisti di Horror Vacui ma anche altri giovani che sono ad Alcamo per fare nuove esperienze, siamo sempre più soddisfatti della fruizione di questo immobile, è la prova tangibile della rigenerazione sociale di un bene confiscato alla criminalità organizzata”.



Sempre sabato, 26 marzo alle ore 18:00, apre al pubblico la mostra “Il continente buio” che si inserisce nella narrazione dello Stresstest #2 Horror Vacui.

La mostra raccoglie le opere realizzate da Riccardo D’Avola Corte e Natália Trejbalová ospiti in residenza ad Alcamo, presso la Casa degli Artisti.

I due artisti, durante il loro soggiorno, si sono immersi nel paesaggio alcamese, esplorando varie dimensioni ed entrando in contatto con spazi sconosciuti e profondi; la mostra si presenta come un ecosistema misterioso che sale e si rivela verso la superficie, lasciando emergere le contraddizioni, le ombre di un paesaggio ancora inesplorato e vivo.

L’apertura della mostra “Il continente buio” 26 marzo ore 18 visitabile fino alle 24:00. A seguire, gli orari consueti del Maca: ogni giorno, la mattina 9:30 12:30; il pomeriggio 16:30 19:30.

****

L'assessore Ferro si dimette da consigliere comunale - Si è dimesso dalla carica di Consigliere comunale Vittorio Ferro, eletto alle scorse elezioni del mese di ottobre 2021, nella lista del Movimento Cinque Stelle. Vittorio Ferro che, fin da subito, è entrato a far parte della Giunta Surdi mantiene le deleghe assessoriali alla Programmazione Finanziaria, Entrate, valorizzazione del patrimonio, investimenti ed opere pubbliche. Qui di seguito la nota con la quale l’assessore Ferro spiega le motivazioni della sua scelta politica:



Con la presente rassegno, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di cui in oggetto. In questi giorni ho preso una decisione importante che riguarda il ruolo istituzionale che svolgo per la nostra città. Com'è noto, lo scorso mese di ottobre sono stato rieletto consigliere comunale tra le fila del M5S, ancora una volta grazie alla fiducia che gli elettori hanno riposto nelle mia persona, fiducia scaturita probabilmente dal lavoro svolto nel precedente mandato, prima come consigliere comunale e poi come assessore nonché vicesindaco della Giunta Surdi. Intanto, dopo la mia rielezione al consiglio comunale, sono stato chiamato nuovamente a far parte della Giunta nominata dal Sindaco Domenico Surdi. Le deleghe attribuitemi rappresentano delle sfide molto importanti ed impegnative; fra queste ci sono la programmazione economica, il bilancio e le entrate, materia nuova per me e molto delicata, viste anche le difficoltà che gli enti locali si ritrovano ad affrontare quotidianamente; le altre deleghe riguardano la programmazione degli investimenti, i lavori pubblici, le politiche energetiche e la grande sfida che il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa ci pone davanti. Oggi per me è diventato molto impegnativo rivestire sia la carica di consigliere comunale che di assessore, pertanto, dopo una lunga riflessione, condivisa con il mio gruppo politico, ho deciso di dare le dimissioni da Consigliere. Ritengo questa scelta un’assunzione di responsabilità proprio nei riguardi di quegli elettori che si aspettano da parte mia un’azione amministrativa efficace. Infine, rivolgo un augurio sincero a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale; sono sempre più convinto che il progetto del gruppo politico che sostiene il Sindaco Surdi è valido e andrà avanti ancora a lungo. Continuerò la mia attività per la collettività con sempre maggiore determinazione, perché tanto c’è da fare per la nostra Città. Il mio obiettivo è sempre quello di lavorare per una migliore qualità della vita di tutti i cittadini alcamesi. Infine ringrazio tutti i cittadini e gli elettori che mi hanno sostenuto, nonché il gruppo politico di cui faccio parte.



****

DIVIETO UTILIZZO SACCHI NERI PER I RIFIUTI - La Roma Costruzioni, l’azienda che cura la raccolta rifiuti per conto del Comune di Alcamo, raccomanda di NON UTILIZZARE I SACCHETTI NERI per la raccolta dei rifiuti. I sacchi neri non possono essere utilizzati per nessuna frazione, perché non sono accettati dagli impianti di destinazione finale.

“Chiediamo ai cittadini di collaborare con il consueto spirito civico, il rispetto dell’ambiente è di fondamentale importanza - -. l’assessore all’ambiente Alberto Donato -. L’abbandono dei sacchi neri sul ciglio delle strade o dinanzi le abitazioni offende il decoro urbano, pertanto si invita la cittadinanza ad utilizzare i sacchetti trasparenti facilmente ispezionabili dall’esterno, così da individuare la frazione del rifiuto contenuta”.