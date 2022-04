Il Trapani Basket torna a casa. Ecco l'Arena Granata di Bongiorno e Basciano

02/04/2022 14:53:00

Aveva 16 anni, Gregory Bongiorno, originario di Castellammare del Golfo, quando per la prima volta si recò al Palagranata di Trapani per assistere alla partita di basket. Fu subito amore. Folgorato dalla passione dei tifosi che non smetteva nemmeno per un secondo di incitare la squadra che negli anni Novanta a conclusione di una incredibile cavalcata conquistò la massima serie.



Di anni ne sono passati tanti. Di strada Gregory Bongiorno – oggi presidente di Sicindustria – ne ha fatta parecchia. Ma mai, probabilmente, quel giorno, avrebbe immaginato di diventare, assieme all'imprenditore Pietro Basciano presidente della Pallacanestro Trapani, il proprietario del tempio del basket e cioè di quell'impianto sportivo che sorge nei pressi dell'imbocco per l'autostrada A-29.



Il Palagranata, grazie al coraggio e forse anche ad un pizzico di follia – di questi due imprenditori, diventerà l' “Arena granata”. Il progetto ambizioso è stato presentato, questa mattina, all'hotel Crystal.

Il basket torna a casa. Basket ma non solo. Perchè il complesso ospiterà attività commerciali, ristoranti e sarà teatro di importanti eventi. In cantiere anche la realizzazione della fisioterapia sportiva specializzata. Un progetto, insomma, ad ampio respiro. Il primo in Sicilia. Bongiorno e Basciano, però, lanciano un appello: “Serve il sostegno di una parte della città, imprenditoria ed istituzioni, che ci deve dare una mano. Noi siamo già al lavoro”.

Ma se i due imprenditori hanno messo mano al portafogli, a dare loro l'input – facendo anche nei loro confronti stalking come i due hanno simpaticamente detto durante l'incontro al Crystal – è stato l'avvocato Domenico Lombardo.

E' stato lui, in qualità di procuratore speciale, lo scorso 23 febbraio, a partecipare all'asta e a vincere la concorrenza di un altro offerente. Dopo sei-sette rilanci nel corso dell'udienza protrattasi per circa un'ora il sogno è diventato realtà.

“L'idea – ha detto Lombardo – è nata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2020, quando il Palagranata dopo un percorso giudiziario lunghissimo è tornato a disposizione della curatela fallimentare”. Proprio così perchè dopo aver centrato la storica promozione in A1, la società granata si è avviata lentamente vero il declino.

Ma l'amore dei tifosi non è mai venuto a mancare. Oggi l'ennesima dimostrazione: durante l'incontro al Crystal è stato srotolato lo striscione con la scritta: Grazie. Il basket ritorna a casa.