06/04/2022 15:36:00

Porto, aeroporto e ferrovia: gli argomenti affrontati, questa mattina, alla Camera di Commercio nel corso della tavola rotonda sulle infrastrutture organizzato dalla Cgil.

"Le vie dello sviluppo. Il sistema delle infrastrutture per rilanciare l'economia e l'occupazione", il tema dell'incontro.

Attorno al tavolo i vertici dell'Autorita' portuale, degli Aeroporti di Trapani e di Pantelleria, dell'Anas e della Rete Ferroviaria per discutere del sistema integrato dei trasporti e fare il punto sugli investimenti per le infrastrutture in provincia di Trapani. La tavola rotonda si è conclusa con con l'intervento del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino. A fare il punto della situazione Liria Canzoneri, segretario generale Cgil Trapani.