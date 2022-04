I paradossi del sindaco Grillo

08/04/2022 20:15:00

I paradossi M. Grillo. Affermazione, proposizione, tesi, opinione che, per il suo contenuto o per la forma in cui è espressa, appare contraria all’opinione comune o alla verosimiglianza e riesce perciò sorprendente o incredibile.

Il termine fu usato già dagli stoici, per designare quelle tesi, specialmente etiche, che apparivano contrastanti con l’esperienza comune . Paradoxa stoicorum è il titolo di un’opera di Cicerone, il filosofo questore a Marsala fondò una scuola di retorica sull'isola Schola. Una divagazione,il territorio è di proprietà del comune lilibetano perché non riqualificarla,come già proposto.

Tornando all'enunciato, odiernamente può essere adoperato in senso oggettivo o soggettivo. In senso oggettivo, è una tesi che sembra contraddire l’opinione comune o i principi generali di una scienza, ma che, all’esame critico, si dimostra valida,o, al contrario, una dimostrazione che, partendo da un presupposto falso e condotta con apparente rigore logico, si risolve definitivamente in un sofisma.

Il sindaco di Capo Boeo allora candidato esercitando la dottrina dell'arte di governare di Hobbes accettò in coalizione una lista con esponenti del PSI e una di Fratelli d’Italia. Un'altra ricevendo e approvando l'endorsment del notaio Lombardo,nel 2001 erano stati avversari alle politiche nazionali, ma come sempre pensato 14 anni in politica sono un'era geologica, l'ex arbitro di calcio già nel 2015 si era speso per M.Grillo.É un caso di scuola la chicane per il progetto del porto. Anche la nomina del portavoce può essere annoverata nelle fattispecie. Ma le vette himalaiane sono state raggiunte con il presunto azzeramento della giunta. Siccome il faro di tutti è il bene della città, spesso l'appunto che viene fatto a coloro che criticano è, che non debbano essere fine a stesse ma costruttive,si dissente perché i cittadini, l'informazione hanno altri ruoli,e uno certamente non è trovare soluzioni, spetta alla classe politica, ma paradossalmente molteplici volte le risposte si trovano nello biasimare.



Vittorio Alfieri