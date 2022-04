Petrosino 2022, Roberto Angileri è il terzo candidato sindaco. Anastasi: "Armonia e riscatto per la nostra comunità"

14/04/2022 06:00:00

Sono ufficialmente tre i candidati sindaci per le elezioni amministrative di Petrosino del 12 giugno prossimo. A Marcella Pellegrino, attuale consigliere comunale ed ex vice sindaco, e Giacomo Anastasi, professionista impegnato nell’ambito sociale, nel welfare e nella tutela e la protezione dei bambini, ieri si è unità la terza candidatura, quella di Roberto Angileri militare della Guardia di Finanza, già Assessore alle Attività Produttive, Ecologia e Ambiente nell’attuale giunta Giacalone.

Ieri mattina nel corso di una conferenza stampa il gruppo “Cambia Petrosino” ha ufficializzato la candidatura di Angileri con la lista civica “Petrosino Bene Comune”. Al tavolo e a sostegno di Roberto Angileri c’erano, il presidente del consiglio comunale Davide Laudicina, gli assessori della giunta Giacalone ed esponenti di Cambia Petrosino, Federica Cappello e Luca Facciolo, la segretaria del PD Giovanella Licari e Antonio Parrinello del Movimento Liberi, che fa capo al sindaco di Marsala Massimo Grillo.

“Continuità e rinnovamento – dicono i responsabili di Cambia Petrosino -. Continuità perché “Petrosino BeneComune” vuole mantenere, appunto, i valori, le idee, il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e il dinamismo delle opere realizzate nel corso di ben dieci anni. Riteniamo pertanto sia un carico preziosissimo da non disperdere, accumulato con diligenza, onestà e impegno grazie all’operosità del nostro primo cittadino petrosileno Gaspare Giacalone, al lavoro di squadra degli assessori e dei consiglieri comunali del gruppo Cambia Petrosino, un gruppo che nell’unità trova la sua virtù a sostegno di questo nuovo progetto. “Petrosino BeneComune” è anche rinnovamento: questo progetto civico si apre in maniera determinante a forze giovani, associative, imprenditoriali e anche politiche fra cui il Partito Democratico e il Movimento Liberi che hanno all’unisono l’obiettivo della valorizzazione di un progetto a lungo termine con lo scopo di migliorare e aggiungere nuovi servizi e opere pubbliche. Il gruppo Cambia Petrosino con “Petrosino BeneComune” consegna il timone a Roberto Angileri, 50 anni, sposato e padre di tre figli. La figura di Roberto Angileri rappresenta - concludono - l’occasione di amministrare Petrosino ancora una volta con credibilità e trasparenza, in un connubio che unisce allo stesso tempo innovazione e continuità, tutti valori che con Roberto Angileri, crediamo fermamente potranno continuare a essere trasmessi alle nuove generazioni e a chiunque vorrà far parte di questo nuovo entusiasmante progetto”.

Così, invece, la nota politica di Giacomo Anastasi: "Ringrazio i tanti amici che hanno salutato con affetto e stima la mia decisione di candidarmi a sindaco di Petrosino per le amministrative di giugno - le parole di Anastasi -. E’ stata una decisione meditata su cui ho tanto riflettuto. Ma per chi come me vive la politica come servizio e dedizione al bene comune, non poteva darsi scelta diversa. Ho accettato per contribuire a riportare a Petrosino il cuore della politica che deve essere fatto di incontri, condivisioni, legami, contro le contrapposizioni, i personalismi e lo scontro fine a se stesso. Ho accettato per contribuire a costruire un progetto che abbia cura della cosa pubblica e dell’interesse di tutti. E’ un progetto che faremo insieme, mettendo in circolo le energie e le sensibilità di tutti provando a costruire un noi gande che da troppo tempo a Petrosino è mortificato dall’io esasperato di pochi. Lo faremo insieme per ridare armonia ad una comunità sempre più sfilacciata e distante, per fare di nuovo comunità. Il nostro è un progetto ambizioso. Non si tratta semplicemente di vincere le elezioni del 12 giugno. Si tratta di far vincere Petrosino. Di immaginare, disegnare e costruire la Petrosino dei prossimi anni".

"Abbiamo il dovere di dare ai più piccoli spazi e servizi a misura di bambino. A chi lavora e intraprende le condizioni di poterlo fare e anzi di aiutarlo a portare ricchezza e benessere nel nostro territorio. Dobbiamo ripartire dall’agricoltura sempre più dimenticata e marginalizzata - continua - dalle nostre coste, dal nostro paesaggio. Dobbiamo sperimentare un ecologismo nuovo e sostenibile a livello ambientale e a livello economico. E in tutto ciò nessuno deve rimanere indietro. I più fragili, chi ha di meno, chi vive periferie sempre più abbandonate sarà al centro del nostro progetto. Il palazzo comunale sarà sempre aperto per voi, ma non per venire a chiedere favori a testa bassa. Ma per pretendere i vostri diritti, con dignità e a testa alta. Dobbiamo guardare lontano".

"Faremo anche tante piccole cose, quelle che ci toccano da vicino nella nostra quotidianità. Ma la politica oggi ha bisogno di immaginare anche cose grandi, di costruire grandi sogni. Ci sono gli strumenti per farlo. CI sono tante risorse, non domani, ma oggi. C’erano già ieri, ma le abbiamo sprecate. Il PNRR è un’occasione straordinaria ed è un treno che non passerà più. Abbiamo il dovere morale prima che politico di non perderlo questo treno. Ma di farne finalmente un’opportunità di riscatto e di rinnovamento radicale per far sì che in particolare i più giovani - conlude Anastasi - possano avere domani la possibilità di vivere e abitare la nostra città con dignità, da cittadini del mondo magari, ma liberi di andare, liberi di tornare, liberi di restare. Buona vita a tutti! Viva la bella politica! Viva Petrosino!".