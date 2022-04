Masso crolla in strada a Castellammare

18/04/2022 20:42:00

Un masso si è staccato da una parete rocciosa ed è crollato in strada, in via della Carrubba a Castellammare del Golfo.

E' avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Ci troviamo, fortunatamente, in una zona periferica dove non ci sono abitazioni ed è successo tutto mentre non passava nessuno. Il masso era di circa 80 centimetri quadrati, non grandissimo ma poteva fare dei danni se fosse passato qualcuno in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, i carabinieri e la polizia municipale che hanno effettuato una prima ricognizione della zona che è stata transennata. Anche perchè la zona adesso viene monitorata per capire se ci possa essere il rischio di altri crolli.