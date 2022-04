“Il Loft delle donne”, giovedì 28 aprile al Liceo Pascasino di Marsala

27/04/2022 04:00:00

Si chiama “Il Loft delle donne” l’evento in programma, giovedì 28 aprile, alle ore 11.30, nell’aula magna del Liceo Pascasino di Marsala, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ e dalla Rivista Culturale Loft Cultura, con il patrocinio dell’Ars. Un talk show dedicato alle donne, le cui ospiti sono protagoniste nella vita, per l’impegno e la passione spesi nella rispettiva professione. Tutte, dopo il momento iniziale di presentazione e di intervista, per illustrare il personale percorso seguito, avranno modo di interagire con gli alunni, che rivolgeranno loro delle domande per approfondire le tematiche in discussione.

“E’ prerogativa della nostra Associazione e delle nostre iniziative culturali – dice il presidente di ‘Ciuri’, Filippo Peralta - dedicare momenti di approfondimento alle tematiche femminili dando voce alle donne, al loro talento, alle loro idee, al loro modo di raccontare la vita. In questo caso abbiamo deciso di farlo coinvolgendo i giovani in modo da creare un momento di confronto e offrire loro spunti di riflessione. Ringrazio la Dirigente Scolastica, Anna Maria Angileri, per l’opportunità e l’ospitalità e tutte le nostre ospiti, che siamo lieti di avere a Marsala”.

Queste le protagoniste del talk di giovedì:

FILIPPINA COCUZZA - Prefetto di Trapani dal maggio 2021 e già Prefetto di Ragusa, dal 2018. Diviene Prefetto per la prima volta nel 2017 e viene assegnata all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. E’ stata in servizio per 20 anni alla prefettura di Catania, svolgendo, tra gli altri, il ruolo di vice Capo Gabinetto.

PAOLA POTTINO - Giornalista, collaboratrice de La Repubblica Palermo.

E’ stata una delle autrici de “E’ la stampa, bellezze!”, un racconto corale di diciassette giornaliste precarie che, tra ilarità e dolore, denunciano le difficoltà di questo mestiere. Ha pubblicato recentemente il libro “L’inferno di Narciso”, di cui parlerà nel corso dell’incontro.

MARIA LISMA - Psicologa e psicoterapeuta in servizio presso l’Asp di Trapani, al Dipartimento di Neuropsichiatria infantile e Psicologia ospedaliera. Mazarese, si è occupata da giovane, del caso delle bambine scambiate nella culla in ospedale a Mazara. E’ la presidente dell’Associazione “Le parole delle donne”; per l’Azienda Sanitaria si occupa di abusi e maltrattamenti, in particolare su minori.

FRANCESCA PICONE - Scrittrice, vive a Palermo e si occupa di pubbliche relazioni per una rinomata casa vinicola siciliana. Da sempre ha coltivato la passione per il la scrittura e il teatro. Ha pubblicato quattro romanzi ed è autrice di una silloge di poesie dal titolo ‘Penelope’. Affronta in modo particolare il tema della violenza sulle donne.

IRINA PISAREVA - Ucraina di Kiev, ha una sua agenzia di marketing ed era direttrice marketing di un centro commerciale nella sua città. Da 17 anni lavora con la pubblicità. A Partanna, città dove viene ospitata da qualche tempo, collabora come Mediatore linguistico in una scuola; in Sicilia è arrivata la prima volta all’età di 11 anni in seguito alla strage di Chernobyl, e ora ritornata per la guerra in Ucraina.

JOSEFINA TORINO - Attrice e cantante argentina, nel 2013, per amore, è giunta in Sicilia, dove si è sposata, a Levanzo, l'isola che è diventata il regno del suo cuore e dove ha dato vita a Mannaraò, un negozio di artigianato locale e internazionale, galleria d'arte contemporanea, di pittura e fotografia, abbigliamento etnico e moda mare, e souvenir "made in Levanzo". Il suo sogno è ricominciare dalle donne, con l'obiettivo di creare una rete solidale per collaborare. Condurrà il talk la giornalista Jana Cardinale.