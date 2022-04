Giorgio Macaddino riconfermato segretario generale della UilFpl Trapani

29/04/2022 17:25:00

Giorgio Macaddino, 54 anni, di Mazara del Vallo, è stato confermato segretario generale della UilFpl Trapani, la categoria che si occupa dei lavoratori dei settori sanità e pubblico impiego. È stato eletto all’unanimità stamattina in occasione del sesto congresso di categoria che si è svolto a Trapani.

Insieme a lui, sono stati chiamati a far parte della segreteria, Donatella Fiorito, Florinda Alagna, Vito Fonte e Antonino Renda. Ai lavori del congresso hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale UilFpl Michelangelo Librandi e il segreteri generale UilFpl Sicilia Enzo Tango.

“I lavoratori della pubblica amministrazione – afferma Macaddino – si trovano oggi a dovere affrontare l’importante sfida dall’ammodernamento, dell’attualizzazione. L’ingresso di nuove leve, con competenze moderne, è fondamentale per affrontare le sfide di cui il nostro territorio ha bisogno per essere protagonista e artefice del suo sviluppo. Per quel che riguarda la sanità in provincia è il momento di creare presidi ospedalieri d’eccellenza, con un’offerta sanitaria al passo con i tempi, che da un lato attraggano medici e professionisti nel nostro territorio e dall’altro trattengano i nostri giovani”.

“La rielezione del segretario Uil Fpl Trapani – afferma il segretario generale Eugenio Tumbarello – è la conferma del buon lavoro sin qui fatto. Sono sicuro che nei prossimi quattro anni di lavoro saprà raggiungere obiettivi nuovi e sempre più ambiziosi. Buon lavoro a Giorgio e tutto il neo gruppo dirigente eletto”.