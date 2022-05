Dal porto alla ferrovia di Trapani: il Sindaco di Marsala parla di "grandi vittorie"

04/05/2022 06:00:00

Non rilascia interviste, se non alle testate "amiche", non fa conferenze stampa. In compenso, sta spesso sui social. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, evita le domande, sul padiglione Covid, come sulla vicenda dei nitrati dell'acqua a Marsala, preferisce fare post e direttesu Facebook, parlare a senso unico ai cittadini, raccontare, senza il contradditorio di chi conosce le vicende, la sua verità di parte sui fatti che riguardano l'amministrazione. Che dire: ne ha il tempo.

Certo, è però singolare quanto ha scritto il Sindaco di Marsala pochi giorni fa, rispondendo ad un cittadino in un commento su Facebook. A chi lamentava lo stato di incuria della città, Grillo ha risposto davvero così: "Per il porto la nostra amministrazione ha ottenuto la grande vittoria politica di far sí che il Governo regionale dichiarasse il nuovo porto di Marsala una priorità per la Regione Siciliana. Un paio di settimane addietro il Presidente Musumeci ha così conferito l’incarico agli uffici regionali di elaborare un progetto esecutivo per un investimento di oltre 60 milioni di euro. Un progetto, questo, che è circa tre volte più imponente della semplice messa in sicurezza del porto di cui si parlava fino a soli pochi mesi addietro. Terminata la progettazione potranno iniziare i lavori finanziati con fondi regionali. Per le ferrovie abbiamo ottenuto diversi milioni di euro di investimenti a carico del PNRR per l’ammodernamento della stazione di Marsala e per la realizzazione di una fermata di prossimità all’aeroporto Vincenzo Florio. Tutto ciò unitamente ad altri interventi per oltre 100 milioni di euro sulla linea Palermo-Trapani via Milo (la cui gara è già stata aggiudicata da RFI) consentirà di imprimere una svolta decisa al sistema dei collegamenti su rotaia in Sicilia occidentale".

Ed è un peccato che nessuno verifichi le informazioni del Sindaco, perché sono verità di parte, a volte neanche accertabili, frutto più della propaganda che della volontà di dare notizie trasprarenti alla collettività. Per esempio, come Tp24 ha scritto più volte, sul porto si è assisititi ad una telenovela che ha fatto perdere un anno e mezzo alla città. Prima, il Sindaco Grillo ha annunciato, con tanto di foto di rito, di aver ottenuto i soldi dalla Regione per progettare il porto. Poi, non ha voluto fare la gara per la progettazione. Così, solo due mesi fa ha comunicato alla Regione di rinunciare ai fondi per la progettazione e pertanto la Regione provvederà con un proprio progetto. Questi, i fatti. Parlare di "grande vittoria", di fronte all'ennesimo ritardo è una stortura della realtà, che mira a nascondere l'incapacità politica di portare avanti il progetto.

Anche sulle ferrovie il Sindaco mischia fatti diversi. Marsala non ha "ottenuto diversi milioni", ma lo ha fatto Rfi, che utilizza alcuni fondi, inseriti nel Pnrr, per ammodernare alcune stazioni, compresa quella di Marsala. Sempre dalle Ferrovie è arrivato il progetto per l'eliminazione dei passaggi a livello in città che Marsala sta di fatto "subendo", con una serie di lavori per la costruzione di sottopassi che stravolgeranno la città, quando si sarebbe potuto spendere molto bene e fare altro. Anche la realizzazione della fermata vicino l'aeroporto non ha nulla a che vedere con l'Amministrazione Comunale del Sindaco Grillo, ma comincia ben prima. Non si capisce poi, quale sia il merito del Sindaco Grillo per i lavori di ammodernamento della linea Palermo - Trapani, in una vicenda scandalosa che va avanti da anni e che solo adesso pare trovare una soluzione.

Insomma, così, siamo bravi tutti...

Un posto dove il Sindaco non può tinunciare al contraddittorio è il consiglio comunale di Marsala. A Sala delle Lapidi, nella seduta del 28 Aprile, i consiglieri hanno ricordato al Sindaco che pure Striscia La Notizia, con la collaborazione di Tp24, si è occupata dello scandalo del padiglione Covid di Marsala. Per Grillo, dopo il servizio di Striscia la città ne è esce "mortificata". Secondo lui la stampa "anche quella locale", dovrebbe fare a gara per promuovere la città "in un confronto serrato", perché "prevale la notizia negativa rispetto alle cose importanti che stiamo facendo". Grillo, comunque, prende le distanze dalla Regione: "Sul padiglione - dice - i ritardi sono loro", dimenticando però che in tutte le occasioni pubbliche il Sindaco di Marsala ha sempre preso le difese della Regione, dall'inaugurazione farsa di Dicembre 2020 fino all'ultima visita di Musumeci.