La mappa della disoccupazione prima della Pandemia. I dati del trapanese

Trapani, nell'ufficio postale di piazza Vittorio Veneto le cartoline per la Festa della Mamma

Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica due colorate cartoline alla Festa della Mamma. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per...