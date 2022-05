"...E non avete visto lo stato delle panchine di Amabilina"

23/05/2022 08:10:00

Buongiorno redazione di Tp23,

vi scrivo a proposito del vostro articolo sulle panchine di Viale Regione Siciliana, a Marsala, solo per segnalarvi che qui nelle case popolari di Amabilina, le panchine non hanno vita migliore... e sto parlando d panchine tutto sommato sotto gli occhi dei diretti fruitori.. eppure alcune sono state divelte, altre danneggiate e/o usate per tutt'altro che per sedercisi... il comune, le istituzioni, possono poco o nulla.

Le ripristinano? Tempo un paio di settimane un mese, tutto ritorna tanto quanto come prima.. La cosa pubblica, è materiale al consumo, non interessa a nessuno a che abbia vita lunga anzi, meno dura meglio è, diventa capitolato di spesa sul quale lucrare, fare campagna elettorale e/o clientelismo a lungo termine.

Ricordo delle stradelle lasciate senza asfalto per decenni e decenni, illuminazione pubblica realizzata col contagocce, manutenzione manto stradale, meglio rimandare che agire. E' la politica, è la politica in special modo, quella meridionale/siciliana/Marsalese, è così da quando io ho memoria, sin dagli anni '50... cambieranno ora? Uhm ...

Non si rammarichino i "signori" politici se imperversa l'astensionismo, la fuga dalle urne.. ma anche la fuga dalla Sicilia, il fetore che l'amministrazione emana è insopportabile per le narici sensibili dei giovani, chi rimane, distrugge la panchine! Sino a che non si mette mani nella situazione sociale delle contrade, potranno cambiare millemila "panchine", ma il problema è e rimane lì, irrisolto.. VOLUTAMENTE IRRISOLTO...

Distinti saluti

Francesco